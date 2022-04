Saelemaekers su Giroud: «Persona incredibile, quando è arrivato qui». Le parole dell’esterno del Milan sul compagno di squadra

Alexis Saelemaekers è stato intervistato da ElevenSports.de insieme a Olivier Giroud. L’esterno belga ha parlato proprio del suo compagno di squadra, queste le sue parole.

«L’ho aiutato a trovare un appartamento quando è arrivato qui a Milano. Gli ho fatto anche un po’ da professore di italiano. Ho grande rispetto per Olivier, per la sua carriera e per i tanti trofei che ha vinto. E poi sul piano umano, è una persona incredibile. Cerco di imparare il più possibile ogni giorno da lui, è un modello per me e per i giovani. Ha tutto, anche dal punto di vista della mentalità. Ha fatto tanto nella sua carriera e continua a farlo, ha fatto vedere al mondo intero chi è».

