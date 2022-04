Saelemaekers: «Non è bello giocare poco, ma sono scelte di Pioli». Le parole dell’esterno belga

Alexis Saelemaekers è stato intervistato da ElevenSports.de insieme a Olivier Giroud.

GIROUD – «L’ho aiutato a trovare un appartamento quando è arrivato qui a Milano. Gli ho fatto anche un po’ da professore di italiano. Ho grande rispetto per Olivier, per la sua carriera e per i tanti trofei che ha vinto. E poi sul piano umano, è una persona incredibile. Cerco di imparare il più possibile ogni giorno da lui, è un modello per me e per i giovani. Ha tutto, anche dal punto di vista della mentalità. Ha fatto tanto nella sua carriera e continua a farlo, ha fatto vedere al mondo intero chi è».

MOMENTO – «Non è mai bello giocare poco, ma si sa che possono capitare dei momenti meno positivi. Ma piano piano, lavorando duramente in allenamento, tornerò a giocare di più. È un momento così, ma resta concentrato e fiducioso. Spero che andrà tutto per il meglio e che quando avrò la mia chance la prenderò al meglio. Se ne ho parlato con Pioli? No perchè, per me, sono delle scelte che fa lui. Lui deve gestire un gruppo in funzione. Siamo primi in campionato. Io devo accettare la concorrenza e cercare di fare del mio meglio per riprendermi il posto in campo».

PRIMO POSTO – «Non sentiamo la pressione. Per ora siamo primi. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo proseguire con questa fiducia. Poi vedremo cosa succederà. In ogni caso dobbiamo dare il 200% per provare a raccogliere qualcosa perchè sono due anni che questo gruppo sta facendo bene e che ha riportato il Milan dove merita di stare. Penso che questo gruppo sia in grado di riportare il Milan in alto. Dunque dobbiamo continuare così».