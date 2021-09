Saelemaekers parla dal ritiro: «Belgio, ho dato tutto!» – VIDEO

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro del Belgio. Ecco le parole del rossonero

Dopo la vittoria di ieri del Belgio ai danni dell’Estonia per 5-2, valida come gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato in conferenza stampa riguardo la partita conclusa. L’esterno rossonero è partito titolare, per poi abbandonare il rettangolo verde intorno alla prima ora di gioco, colpendo anche una traversa. Ecco le sue parole:

Grande soddisfazione per Saelemaekers, contento dell’opportunità, che ha tenuto a ribadire l’impegno messo in campo per la propria Nazionale: «Belgio, ho dato tutto!»