Saelemaekers Milan: il belga cambia agente, cosa varia per il futuro al Bologna

Novità per quanto riguarda il futuro di Saelemaekers in prestito dal calciomercato Milan al Bologna. Il belga cambia agente

Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito dal calciomercato Milan al Bologna ha preso una decisione importante: come riportato da Nicolò Schira ha scelto Gordon Stipic come suo nuovo agente.

Tuttavia il suo futuro in rossoblù non dovrebbe subire conseguenze. Il club hanno la possibilità di riscatto e sono intenzionati a farla scattare. Il Milan sorride e si prepara a mettere da parte il tesoretto per i suoi colpi di mercato estivo.