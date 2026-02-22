Connect with us

Saelemaekers a Dazn: «Oggi dobbiamo spingere fin da subito. Vogliamo vincere, poi ciò che succederà…»

4 ore ago

Saelemaekers

Saelemaekers, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Parma

Alexis Saelemaekers, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Parma, match valevole per la 26esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«Sappiamo che il Parma si difende bene, oggi per noi sarà importante spingere subito. Vediamo come andrà la partita ma noi siamo pronti. La classifica? Guardiamo solo noi stessi, dobbiamo dimostrare il nostro valore. Poi quello che succederà lo vedremo in futuro. Ciò che è successo nella sfida contro il Como? Penso che è un qualcosa che è passato, concentriamoci su oggi».

