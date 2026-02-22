Connect with us

News

Formazioni ufficiali Milan Parma, le scelte dei tecnici per la sfida di San Siro

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

18 minuti ago

on

By

Allegri

Formazioni ufficiali Milan Parma, sono ora pubbliche le scelte di Allegri e Cuesta per la sfida in programma questa sera a San Siro

A pochi minuti dal fischio d’inizio delle 18:00, sono state diramate le formazioni ufficiali che vedranno il Milan di Massimiliano Allegri opposto al Parma di Cuesta. I rossoneri si schierano con un solido 3-5-2, confermando Maignan tra i pali e una difesa guidata da Tomori e Gabbia, con la novità Bartesaghi dal primo minuto. Il centrocampo è il vero cuore pulsante della squadra: «Modric agirà in cabina di regia», supportato dalla fisicità di Loftus-Cheek e Rabiot. Sulle fasce agiranno Saelemaekers ed Estupinan, pronti a rifornire il tandem d’attacco composto da Pulisic e Leao, chiamati a scardinare la difesa ducale per mantenere vive le speranze Scudetto.

Formazioni Ufficiali, il Parma risponde a specchio con Strefezza

Il Parma non resta a guardare e scende in campo con un modulo speculare per limitare le fiammate dei campioni rossoneri. Davanti a Corvi, la linea a tre sarà composta da Delprato, Troilo e Valenti. La battaglia a centrocampo vedrà protagonisti Bernabé e Keita, mentre Ordonez e Valeri avranno il compito di contenere le discese avversarie. In avanti, la pericolosità del Parma passerà dai piedi di Strefezza, pronto a innescare Pellegrino. Nonostante le assenze, Allegri può contare su una panchina di lusso con elementi del calibro di Nkunku e Fullkrug, pronti a subentrare a gara in corso.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Ordonez, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena Martinez. All. Cuesta

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan1 ora ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le probabili formazioni della sfida contro il Parma

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 giorno ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×