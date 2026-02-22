Formazioni ufficiali Milan Parma, sono ora pubbliche le scelte di Allegri e Cuesta per la sfida in programma questa sera a San Siro

A pochi minuti dal fischio d’inizio delle 18:00, sono state diramate le formazioni ufficiali che vedranno il Milan di Massimiliano Allegri opposto al Parma di Cuesta. I rossoneri si schierano con un solido 3-5-2, confermando Maignan tra i pali e una difesa guidata da Tomori e Gabbia, con la novità Bartesaghi dal primo minuto. Il centrocampo è il vero cuore pulsante della squadra: «Modric agirà in cabina di regia», supportato dalla fisicità di Loftus-Cheek e Rabiot. Sulle fasce agiranno Saelemaekers ed Estupinan, pronti a rifornire il tandem d’attacco composto da Pulisic e Leao, chiamati a scardinare la difesa ducale per mantenere vive le speranze Scudetto.

Formazioni Ufficiali, il Parma risponde a specchio con Strefezza

Il Parma non resta a guardare e scende in campo con un modulo speculare per limitare le fiammate dei campioni rossoneri. Davanti a Corvi, la linea a tre sarà composta da Delprato, Troilo e Valenti. La battaglia a centrocampo vedrà protagonisti Bernabé e Keita, mentre Ordonez e Valeri avranno il compito di contenere le discese avversarie. In avanti, la pericolosità del Parma passerà dai piedi di Strefezza, pronto a innescare Pellegrino. Nonostante le assenze, Allegri può contare su una panchina di lusso con elementi del calibro di Nkunku e Fullkrug, pronti a subentrare a gara in corso.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Ordonez, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena Martinez. All. Cuesta