Milan Parma LIVE: sintesi, cronaca moviola e risultato del match

Milan Parma LIVE: sintesi, cronaca e risultato del match valido per la 26a giornata di Serie A in programma questa sera alle 18

Alle 18 in campo allo stadio San Siro, Milan-Parma, match valido per la 26a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.

AGGIORNA LIVE

Milan Parma: sintesi e moviola

Milan Parma 0-0, IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Ordonez, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena Martinez. All. Cuesta

