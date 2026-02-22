News
Milan Parma LIVE: sintesi, cronaca moviola e risultato del match
Alle 18 in campo allo stadio San Siro, Milan-Parma, match valido per la 26a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.
Milan Parma: sintesi e moviola
Milan Parma 0-0, IL TABELLINO
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Ordonez, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena Martinez. All. Cuesta