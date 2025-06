Saelemaekers, Allegri lo vuole al Milan: il belga conquista il tecnico, per un motivo

Saelemaekers dopo la parentesi alla Roma sembrerebbe destinato a tornare al Milan! Questa la notizia sul belga

Massimiliano Allegri vorrebbe trattenere Alexis Saelemaekers al Milan, questa sarebbe la decisione presa dall’allenatore toscano. Il belga, dopo l’anno in prestito alla Roma, sembrerebbe destinato a fare ritorno in rossonero.

Il classe 1999 viene considerato da mister Allegri come un elemento importante per la sua duttilità che lo rende in grado di ricoprire diversi ruoli. Un’arma in più, ben gradita da ogni tecnico.