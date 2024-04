Sacchi a sorpresa sull’Inter: «Vuole arrivare all’obiettivo da furba, sta barando» ha detto l’ex tecnico del Milan

Nella giornata di ieri l’ex Milan Arrigo Sacchi ha presentato a Jesi il suo libro autobiografico “Il Realista Visionario“. A margine dell’evento ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

SACCHI – «La tendenza in Italia sta diventando quella di voler arrivare all’obiettivo da furbi, non è giusto. Bisogna uscire da questa situazione altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo i debiti significa barare. L’Inter sta barando? Sì»