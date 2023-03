Sacchi: «In Europa ce la possiamo giocare, soprattutto Milan e Napoli». Le parole sul calcio italiano e delle squadre in Champions League

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del calcio italiano e delle squadre presenti in Champions League, tra cui il Milan.

CALCIO ITALIANO – «In generale, comunque, vedo un risveglio del calcio italiano. Mi spiego: abbiamo tre squadre in Champions, di cui una è già qualificata ai quarti di finale. Bene, di queste tre squadre almeno due sono strategiche e non tattiche nell’approccio e nel modo di giocare: mi riferisco al Napoli, che sta facendo cose straordinarie sia in Italia sia in Europa, e al Milan che non si è asserragliato in area, a Londra, e nella ripresa ha avuto quattro o cinque occasioni da gol. Si sta capendo anche da noi che il gioco paga, e soprattutto non costa. Il Psg: ha tanti campioni e perde perché non è un collettivo. Adesso mi auguro che l’Inter dimostri di essere un collettivo a Oporto e non vada in campo soltanto per aspettare l’errore dell’avversario. L’Italia può portare tre squadre nei quarti, sarebbe un grande risultato e poi ce la possiamo giocare con tutte. Soprattutto Napoli e Milan».

