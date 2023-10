Sacchi: «Milan ai limiti della perfezione, a tratti mi è sembrato il mio» ha detto alla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi ha parlato della vittoria del Milan contro la Lazio. Di seguito le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

SACCHI – «Prosegue la corsa a braccetto di Milan e Inter in testa alla classifica. Anche se sette giornate di campionato sono ancora poche per stabilire delle chiare gerarchie, mi sembra che questo tandem abbia le qualità per arrivare fino in fondo…Il Milan, contro la Lazio, specialmente nel secondo tempo, è stato ai limiti della perfezione. Squadra organizzata, aggressiva, dove tutti si aiutavano, palla a terra, nessun inutile lancio lungo, reparti sempre connessi tra loro. E in queste condizioni anche un talento purissimo come Leao si è esaltato e ha dato il meglio di sé. Ciò significa, se mai fosse stata necessaria una prova, che il campione, quando la squadra gira perfettamente, migliora e può fare la differenza. A tratti mi è sembrato di vedere il Milan dei tempi d’oro, parlo del Milan dei miei tempi, e non sto esagerando. Pressing fatto bene, sovrapposizioni, raddoppi di marcatura, massima attenzione. Devo fare i complimenti a Pioli perché sta mostrando costanti progressi e devo farli anche ai suoi giocatori perché hanno saputo entusiasmare gli spettatori di San Siro e quelli che stavano davanti alla televisione…»