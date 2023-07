Sacchi: «Pioli sa cosa rischia. Calendario? Ecco cosa ne penso». Le parole dell’ex allenatore su mercato e sul calendario

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato di Milan: dal mercato al calendario. Ecco le sue parole:

TONALI – «A quelle condizioni come si fa a dire di no? Stesso discorso vale per il giocatore, è umano»

LOFTUS CHEEK – «Non lo conosco, forse mi impressionerà. Ma sento troppi nomi stranieri accostati al Milan. Gli stranieri hanno sempre difficoltà ad ambientarsi in Italia»

PIOLI SENZA MALDINI – «Più responsabilità? È una persona intelligente, sa cosa rischia. Gli americani non aspettano se non vedono risultati, ma lui è un bravo allenatore e lo ha già dimostrato»

CALENDARIO – «Il Milan dovrà partire forte e dovrà farla con la massima disponibilità da parte dei giocatori»