Sabatini: «Milan in Champions? Complimenti a Maldini e Massara»

Sabatini ha rilasciato un’ intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, elogiando i dirigenti rossoneri per i risultati del Milan

Nelle ultime ore Walter Sabatini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in cui si è complimentato con Paolo Maldini e Frederic Massara per l’ottimo lavoro svolto al Milan coronato dal ritorno in Champions League dopo 7 anni. Le parole del direttore tecnico del Bologna:

«Sono stati bravissimi. Hanno preso una squadra quasi in rovina e l’hanno riportata in Champions».