Sabatini: «Luis Enrique al Milan? Credo che Massara…». Le parole dell’ex direttore sportivo della Roma sulle panchine dei club italiani

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato dei movimenti in panchina, incluso quella del Milan.

LE PAROLE – «Luis Enrique è cresciuto molto, è all’altezza di una grande squadra. Massara ci sta pensando? Premesso che non so se Pioli rischia davvero la sua posizione, ma non è escluso che lo faccia. Non può non avere un pensiero su di lui»