Runjaic a DAZN: «Gara dura, per giocare al livello del Milan non possiamo fare questa cosa»

Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha commentato la bruttissima sconfitta rimediata contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Udinese-Milan 0-4, Runjaic ha dichiarato:

PAROLE – «È stata una gara dura, con un risultato anche più duro. È difficile ritrovarsi sotto 2-0 all’intervallo, se si vuole giocare allo stesso livello di questo avversario non si possono commettere tutti questi errori. Questa è la squadra. Pafundi, Bravo e Pizarro sono dei giocatori giovani e devono crescere. Questo è l’Udinese, dobbiamo continuare a lavorare e migliorare tutti i nostri giocatori. È una strada lunga quella che aspetta i miei giocatori per competere con quelli del Milan, se queste sono le prestazioni, ma dobbiamo essere consapevoli che questo è il livello della squadra. Sono un pò più arrabbiato rispetto alle altre partite, non è solo questione di segnare gol, ma anche di non concederli. Difesa così alta ma tanti gol concessi su calcio d’angolo? Non posso dare una risposta chiara, nonostante la nostra altezza prendiamo tanti gol su calcio d’angolo. Magari mancanza di comunicazione o dettagli da limare, dobbiamo accettarlo e lavorare per migliorare».