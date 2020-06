Rudi Garcia si mette di traverso al Milan e blocca la cessione

Il Milan è alla ricerca di un attaccante soprattutto qualora Ibrahimovic dovesse lasciare i rossoneri, l’obiettivo Depay pian piano svanisce

Secondo quanto riportato da L’Equipe Rudi Garcia starebbe cercando di ostacolare in tutti i modi la cessione di Depay e il Milan rischia quindi di dover riporre le proprie mire altrove.

Infatti i rossoneri da diverso tempo inseguono l’attaccante olandese e in questa sessione di calciomercato estivo potrebbe addirittura partire non a cifre esorbitanti dal momento che ha il contratto in scadenza a giugno 2021, ma il tecnico del Marsiglia vorrebbe vedere in tutti modi il contratto di Depay prolungato.