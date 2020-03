Rossoneri in prestito: Pepe Reina all’attacco della Premier, i dettagli

Il portiere in prestito all’Aston Villa attacca la Premier League su Twitter con un post molto polemico riguardo la ripresa degli allenamenti

«Una follia! Lunedì ci hanno convocato per allenarci». Il portiere rossonero in prestito all’Aston Villa fino a giugno si è espresso con toni molto duri nei confronti dei piani alti del calcio inglese con un post su Twitter accusandoli di non aver preso sul serio la situazione di pandemia Coronavirus che sta di fatto mettendo in ginocchio anche il calcio britannico.

Il portiere ha poi concluso ricordando che «la vita e la salute di tutti sono più importanti dello sport: La priorità nella vita è avere chiaro che il calcio non è altro che un gioco, un modo per intrattenere la gente. La salute deve venire prima di qualsiasi altro tipo di interesse».