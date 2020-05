Romagnoli scende in pista negli eSport di Formula 1 – VIDEO

Anche Alessio Romagnoli scenderà in pista questa sera nel Gp eSport di Formula 1: ecco il programma della giornata

Una grande domenica con la F1 virtuale. Diversi i piloti professionisti che si sfideranno con il joystick in mano: Leclerc, Norris, Albon e Giovinazzi non saranno però gli unici sportivi in gara, tra loro anche il capitano del Milan Alessio Romagnoli che sostituirà il laziale Ciro Immobile guidando dall’abitacolo dell’Alpa Tauri nel Gp in programma alle ore 19.

L’obiettivo di Alessio Romagnoli è fare meglio del suo collega Circo Immobile che la scorsa gara ha chiuso in diciassettesima posizione.