Retroscena Romagnoli: i soldi non c’entrano. Ecco perché lascerà il Milan. Il capitano rossonero sempre più vicino alla Lazio

Come riportato da calciomercato.com Alessio Romagnoli sarebbe orientato a dire sì all’offerta della Lazio.

A differenza di alcuni suoi ex compagni, la sua scelta non è di natura economica. Almeno non prevalentemente. Alessio sa che lo spazio per lui al Milan è e sarà sempre più ridotto scrive Daniele Longo.