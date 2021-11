Romagnoli Milan: il difensore rossonero tratta da solo il rinnovo

Alessio Romagnoli “espelle” Mino Raiola e tratta il rinnovo con il Milan in solitaria. Ecco le ultime sul difensore rossonero

«Il Milan espelle Raiola, Romagnoli tratta da solo il rinnovo» – lo scrive in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Il difensore rossonero rimarrebbe anche con una decurtazione (lui spera di non scendere sotto quota 4,5 milioni), anche se non si è ancora scesi nei dettagli. Entro fine mese è previsto un appuntamento importante al riguardo. Sarà interessante sapere se l’agente italo-olandese verrà invitato.

In questi mesi Romagnoli ha accettato bene la convivenza con Tomori e Kjaer, motivo per cui la voglia di restare in rossonero è sempre più elevata, Raiola o non Raiola.