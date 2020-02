Romagnoli: serve più leadership anche dal capitano

Serve un leader oltre a Ibrahimovic, il capitano deve essere più incisivo

È arrivato il momento di alzare l’asticella anche per Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan deve apportare qualcosa in più al gruppo. Serve un leader all’interno dello spogliatoio al fianco di Ibrahimovic. Pioli si aspetta molto da lui.

Theo: il talento del francese è la grande scoperta

Di sicuro l’acquisto più azzeccato degli ultimi anni in casa Milan. Theo Hernandez è sintomo di qualità e grande tecnica a palla al piede. Fisico e corsa. Che dire, il terzino forse potrebbe anche giocare in posizione maggiormente avanzata. Pioli a oggi non cambia le carte in tavola.