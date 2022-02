Romagnoli Lazio, scende in campo Lotito. E il Milan...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Claudio Lotito è pronto a scendere in campo in prima persona per convincere Alessio Romagnoli. Il Milan continua a sperare nel rinnovo

Si accende la pista che potrebbe portare Alessio Romagnoli alla Lazio. Come riferito da Il Messaggero infatti, Claudio Lotito è pronto a scendere in campo in prima persona per cercare di convincere il centrale ad accettare il trasferimento a Formello.

Dal canto suo il Milan continua a sperare nel rinnovo: l’offerta da 2.8 milioni a stagione più bonus è ancora sul tavolo. Novità sono attese nelle prossime settimane.