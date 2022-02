ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Romagnoli Lazio, incontro in vista: offerta di 4 anni al giocatore che va in scadenza con il Milan

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’obiettivo di Tare sarà quello di svecchiare in primis la difesa che vedrà con ogni probabilità le partenze a zero di Patric e Luiz Felipe e col futuro di Acerbi, comunque trentaquattrenne, in bilico. Come già anticipato nei giorni scorsi, l’obiettivo principale è Alessio Romagnoli del Milan.

Per il centrale è stata messa sul piatto un’offerta di quattro anni a 3 milioni a stagione più bonus. Un nuovo incontro tra le parti è previsto tra due settimane.