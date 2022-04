Romagnoli Lazio si complica: il Milan lo tiene col cambio di proprietà? Possibile colpo di scena sul futuro del difensore

Tutto si complica per Alessio Romagnoli. Da una parte c’è il Milan che, con il cambio di proprietà, vuole convincerlo a firmare e dall’altra il Barcellona: entrambi i club potrebbero soddisfare ogni sua richiesta.

Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, la Lazio vorrebbe far leva sulla fede biancoceleste del ragazzo, mettendo sul piatto 2,2 milioni più bonus, a fronte dei 3,3 (sempre più bonus) richiesti. Nel prossimo vertice con l’antourage di Raiola non si parlarerà solo del futuro di Patric, ma inevitabilmente anche di quello di Romagnoli.