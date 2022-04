Romagnoli, la Lazio non aspetta: ecco l’alternativa dei biancocelesti

Lazio, la trattativa per Romagnoli non decolla nonostante resti il preferito: l’alternativa è Ferrari del Sassuolo

Prosegue la trattativa per portare Alessio Romagnoli alla Lazio anche se le difficoltà non mancano. Come riferisce l’edizione odierna de Il Tempo infatti, c’è ancora molta distanza tra la richiesta di Romagnoli (3.2 più bonus) e l’offerta della Lazio (2.5 milioni). L’inserimento del Barcellona sul difensore del Milan complica poi ulteriormente le cose.

Per questo nelle ultime ore è spuntata un’importante alternativa: Ferrari del Sassuolo. Il centrale italiano, nelle idee della dirigenza, è il primo nome sulla lista nel caso dovesse definitivamente saltare la trattativa per l’ex Roma. Resiste Casale, più sfumata l’idea Theate.