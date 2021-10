Romagnoli Kalinic: contatto in area di rigore, la decisione del VAR

Contatto in area di rigore tra Kalinic e Romagnoli, il direttore di gara fischia e assegna il clacio di rigore per il Verona

Rigore per il Verona, con Prontera che punisce il contatto falloso di Romagnoli nei contronti di Kalinic. Contrasto non chiaro nell’area di rigore del Milan, deve intervenire il VAR per confermare la decisione del direttore di gara.

Dopo diversi minuti di check del VAR, la decisione dell’arbitro viene confermata, sebbene rimangano dei dubbi sull’entità del contatto che fa cadere a terra l’attaccante del Verona.