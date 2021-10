Romagnoli Juve: il ‘rimborso’ di Raiola ai bianconeri dopo il caso Ihattaren

Alessio Romagnoli sempre più vicino alla Juve? Raiola potrebbe pensare a una forma di rimborso dopo il caso Ihattaren

Il caso di Mohamed Ihattaren continua a tenere banco. Sampdoria e Juventus spiazzate dal comportamento del giovane trequartista ex PSV che attualmente è tornato in Olanda e non sembra intenzionato a rientrare in Italia.

Una situazione che paradossalmente potrebbe avere dei risvolti in ottica calciomercato. Il giocatore è infatti assistito da Raiola che potrebbe decidere di “rimborsare” i bianconeri facilitando l’arrivo a Torino di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto col Milan.