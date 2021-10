Roma Milan: le condizioni di Rebic in allenamento. Ultime

Pioli spera di recuperare il maggior numero di giocatori possibili verso il match tra Roma e Milan. Le condizioni di Ante Rebic

Anche oggi il Milan di Stefano Pioli si è ritrovato sui campi di allenamento in vista del match contro la Roma di domenica. Il tecnico dei rossoneri ha recuperato alcuni giocatori, ma in attacco non è ancora al 100% Ante Rebic.

L’attaccante, che ha iniziato in quarta il campionato sfruttando l’assenza di Giuroud e Ibrahimovic, si è allenato ancora a parte durante la sessione di oggi.