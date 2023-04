Il Milan Primavera di Ignazio Abate cade in trasferta contro la Roma al termine di una partita pazza: termina 3-2

Il Milan Primavera di Ignazio Abate esce sconfitta dalla trasferta di Roma per 3-2 al termine di una partita pazza.

Inutili per i rossoneri i gol di Sia e Stamalch. Per la Roma in rete Misitano, Cassano e Pagano su rigore.