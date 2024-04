Roma Milan, Pioli è tentato da questa mossa a sorpresa: ci sta pensando seriamente

Roma Milan, Pioli è tentato da questa mossa a sorpresa: il tecnico rossonero ci sta pensando in maniera concreta

Manca sempre meno alla sfida tra Roma e Milan, gara in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma e valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I rossoneri partono sotto nel punteggio e per questo Pioli vuole schierare una formazione votata all’attacco per cercare di rimettere subito sui giusto binari la qualificazione.

Per questo motivo – come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport – è tentato di schierare dal primo minuto Chukwueze insieme a Pulisic e Leao alle spalle di Giroud per un Milan improntato maggiormente a offendere e aggredire la partita.