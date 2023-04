Roma Milan, Pioli: «Ecco cosa doveva fare Leao». Le parole del tecnico rossonero sulla fascia sinistra e su Leao

In conferenza stampa post Roma Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato della fascia sinistra e di Leao.

DIFFICOLTA’ SULLA FASCIA SINISTRA – «E’ normale che gli avversari abbiano preparato la gara in modo aggressivo. Abbiamo trovato buone situazioni da quella parte, Rafa poteva andare più in profondità piuttosto che prenderla sui piedi. Oggi non siamo stati bravi nel portare la palla da una parte all’altra, abbiamo insistito solo su una fascia. Non abbiamo trovato sempre la superiorità numerica dall’altro lato».