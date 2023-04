Roma Milan, Impallomeni: «È come una finale»

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della gara di domani tra Roma e Milan. Le sue dichiarazioni

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della gara di domani tra Roma e Milan. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«Se lo sono segnato al Milan quel 2-2 dell’andata, dove caddero poi in una crisi che sembrava irreversibile. Si sono rimessi in carreggiata, soprattutto in Champions. Il calcio ti dà sempre un’altra possibilità e ora c’è una finale all’Olimpico. Si dirà molto nelle prossime giornate con il doppio incrocio Roma-Milano».