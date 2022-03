Milan Femminile, domani scontro diretto Champions con la Roma

Domani alle 14:30 al Tre Fontane, scontro decisivo in ottica qualificazione Champions tra Milan Femminile e Roma

Le rossonere cercheranno il riscatto dopo il pessimo risultato ottenuto contro la Juventus di Montemurro in semifinale d’andata di Coppa Italia. Mister Ganz spera nel recupero di Guagni, che potrebbe tornare quantomeno in panchina e Celeste Boureille. Le giallorosse non potranno contare su Haavi, ma cercano conferme anche in ottica primo posto. Al campo il verdetto