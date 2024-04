Milan Roma: TRE MOSSE per ribaltare risultato e futuro, l’antidoto di Pioli in vista del match all’Olimpico

La Roma ha vinto l’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. In vista del ritorno Pioli pensa a tre mosse decisive per ribaltare risultato e futuro.

Una traversa che ancora trema e un rigore, sembrato abbastanza netto dopo l’intervento scomposto di Abraham, che ancora aspetta di essere di fischiato, potevano regalare un finale diverso di Milan Roma in chiave ritorno del match di Europa League. Sta di fatto che così non è stato, il colpo di testa di Mancini è stato decisivo, così come nel derby contro la Lazio, per regalare il primo atto ai giallorossi.

In vista del ritorno servirà qualcosa di diverso da quello messo in campo dai rossoneri, imbrigliati da 3 mosse tattiche di De Rossi: El Shaarawy a destra per tenere basso Leao e Theo Hernandez; Lukaku, pur isolato in attacco, impegnato da solo contro i due difensori centrali e pronto per l’imbucata per i compagni; Il 4-4-2 in fase di non possesso a dare equilibrio.

Per l’ennesima volta in un appuntamento importante della stagione il Milan è apparso con poche idee e monotematico. La sensazione è che se Leao non sia in giornata e con Pulisic imbottigliato dal raddoppio avversario ci sia poca pericolosità.

Cardinale ha lasciato lo stadio visibilmente contrariato per la sconfitta e ora Pioli rischia tanto in ottica futura. In tale senso tra ritorno a Roma e derby, in poco più di 10 giorni si gioca tanto.

Allora viene da chiedersi come può ribaltare tutto? Il primo fattore sarà la prestazione dei big e soprattutto di Leao, spesso decisivo e in gol con una rovesciata proprio all’ Olimpico ad inizio campionato, ma che ieri ha offerto una delle sue peggiori performance, dal punto di vista tecnico e caratteriale, anche a partita finita.

Il secondo aspetto è il pressing lucido e intelligente volto a mantenere le distanze giuste tra i reparti e impedire che chi ha le veci di centrocampista, Reijnders e Bennacer ieri, sia lasciato troppo solo concedendo troppi spazi alla manovra avversaria.

La mossa decisiva però potrebbe essere quella di sorprendere De Rossi e la Roma proponendo lo stesso Milan visto contro il Lecce con Chukwueze, tra i più in forma dell’attacco, largo a destra e Pulisic trequartista.

Non resta che aspettare il verdetto del campo. Pioli e il Milan si giocano il futuro in tre mosse.