Roma Milan: Giroud in crisi di gol, l’obiettivo in vista del match di giovedì

Nelle ultime partite del Milan, Giroud ha sbagliato più di un’occasione da gol. In vista della Roma mette nel mirino questo obiettivo

Gol scaccia crisi. Il primo a voler cancellare una settimana da dimenticare culminata con la macroscopica occasione da rete cestinata ieri contro il Sassuolo e iniziata con il destro che si stampa sulla traversa con quasi tutta la porta libera contro la Roma è proprio Giroud.

Come riportato da Calciomercato.com il futuro sembra portare verso l’America ma Olivier ora vuole tornare a determinare nelle gare importanti, nelle notti che restano nel cuore e sulla pelle dei tifosi. Una notte europea che non avrà il fascino della Champions ma che comunque può scrivere un pezzettino di storia: la vittoria dell’Europa League con il Milan per chiudere al meglio l’avventura in Italia.