Roma Milan, Dybala sarà a disposizione? Le sue condizioni! Forte contusione per l’ex Juventus, ma il ritorno non è impossibile

Paulo Dybala non era nelle migliori condizioni fisiche contro l’Atalanta e l’entrata di Palomino sulla caviglia non ha fatto bene. Nonostante ciò, è il giocatore che ha tirato di più in porta per i giallorossi: questo dice quanto è essenziale per Mourinho.

Gli esami hanno evidenziato all’ex Juve una forte contusione. Difficile il ritorno con il Milan, ma non impossibile. Il giocatore continuerà a lavorare per essere a disposizione, prima contro i rossoneri poi con l’Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport.