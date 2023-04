Roma Milan, Dybala tra i convocati? Ecco il piano dei giallorossi. Mourinho sorride: la sua presenza è difficile ma non impossibile

In casa Roma, Mourinho tira un sospiro di sollievo. Per Paulo Dybala niente lesione o frattura: la caviglia sta bene, come evidenziato dagli esami di ieri pomeriggio.

Lavoro a casa e lavoro a Trigoria: questo è il piano per riuscire ad essere tra i convocati per la sfida con il Milan, uno scontro diretto a tutti gli effetti. Il fatto che si giochi di sabato alle 18 non aiuta, ma l’obiettivo è farcela. Lo scrive il Corriere dello Sport.