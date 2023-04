Roma Milan, arbitra Orsato: ecco tutti i precedenti e gli esiti! Il fischietto ha già incontrato i rossoneri in questa stagione

Ecco i precedenti del fischietto di Roma Milan, Daniele Orsato, come riportati da acmilan.com:

Per dirigere il match dell’Olimpico è stata scelta l’esperienza di Daniele Orsato. Il 47enne di Schio sarà alla 271ª direzione nella massima serie e vanta 33 precedenti in campionato con il Milan. Per l’arbitro veneto è il terzo Roma-Milan in carriera (1-1 nel gennaio 2016, 2-1 giallorosso nell’ottobre 2019) e la terza partita stagionale con entrambe le squadre: Milan-Juventus 2-0 e Lecce-Milan 2-2 con la squadra di Pioli; Roma-Lazio 0-1 e Napoli-Roma 2-1 con quella di Mourinho. Orsato sarà assistito dai guardalinee Baccini e Berti, dal quarto ufficiale Camplone e dal VAR Di Paolo (Abbattista agirà da AVAR).