Roma Milan, allarme in casa giallorossa: ecco il bollettino. Llorente non ci sarà, per Dybala forti dubbi dopo il match con l’Atalanta

In casa Roma il bollettino medico, dopo la sconfitta con l’Atalanta, non è positivo. Llorente non ci sarà sicuramente per la sfida contro il Milan nella prossima giornata di campionato: si tratta di un problema al flessore sinistro.

Ad altissimo rischio anche Paulo Dybala, ieri subentrato non nelle migliori condizioni fisiche, con un trauma distorsivo/contusivo alla caviglia sinistra dopo il contrasto con Palomino. Lo scrive il Corriere della Sera – Roma.