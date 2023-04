Commisso attacca la Juventus: l’affondo contro i bianconeri

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha attaccato la Juventus dopo la finale di Coppa Italia raggiunta dalla squadra di Italiano

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha attaccati duramente la Juventus dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia. Le sue parole a Mediaset:

«I ricavi sono un grande problema per noi, non vogliamo fare la fine della Juventus: i loro problemi sono iniziati con l’acquisto di Ronaldo. Questo non succederà mai alla Fiorentina, non so dove arriveremo ma non ci saranno altri fallimenti».