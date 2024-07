Ritiro Milan, la Curva Sud NON sarà presente! Il COMUNICATO con tutti i motivi esposti dalla tifoseria organizzata

Tra pochi giorni inizierà ufficialmente il ritiro estivo del Milan, precisamente lunedì 8 luglio. Tuttavia, a differenza degli anni precedenti, stavolta la Curva Sud rossonera non sarà presente al raduno. La tifoseria organizzata rossonera ha spiegato i motivi di tale decisione con un comunicato sui social.

LA NOTA – Con l’ormai tradizionale raduno di Milanello, lunedi prende il via ufficialmente la nuova stagione del Milan, ma a differenza di quanto avviene da diversi anni a questa parte, la tifoseria organizzata non sarà presente. Il rinnovo massivo degli abbonamenti da parte del popolo rossonero, nonostante i sostanziosi rincari, rimarca ancora una volta l’amore incondizionato per questi colori nonché la fiducia riposta nell’operato della società, che si è recentemente esposta con dichiarazioni sulle ambizioni sul presente e sul futuro del Milan.



Tuttavia il raduno rappresenta da sempre un giorno di festa nel quale dare il saluto alla squadra, al mister e ai nuovi acquisti. Quest’anno però, complice anche l’Europeo che vede impegnati i nostri calciatori più rappresentativi e che certamente rallenta alcune trattative di mercato, sarà un raduno con la rosa ridotta ai minimi termini e senza nuovi acquisti da accogliere. Diamo sicuramente il nostro benvenuto a Mister Fonseca, speranzosi che il campo lo consacri come un allenatore all’altezza della storia di questa società. Avremo tempo e modo di salutare la squadra come di consuetudine, prima dell’inizio del campionato.



Nel frattempo attendiamo fiduciosi… Con il Milan nel cuore, sempre!

Curva Sud Milano

AIMC – Associazione Italiana Milan Club