Risultati Europa League, il Marsiglia stacca il pass per i quarti: regna la parità in Benfica Rangers. I resoconti dei match

Oltre al Milan che ha vinto per 3-2 contro lo Slavia Praga, ci sono stati altre tre match di Europa League alle 21:00.

Il Benfica pareggia per 2-2 la sfida contro il Rangers, il Marsiglia stravince per 4-0 contro il Villarreal strappando il pass per i quarti. Vince anche il Friburgo nei minuti finali contro il West Ham. In Conference League la Fiorentina vince una clamorosa partita nei minuti di recupero per 4-3 contro il Maccabi Haifa.