Riscatto Messias, il suo futuro al Milan è in bilico: le ultime

Il riscatto di Junior Messias è in bilico. Il Milan farà nelle prossime settimane le dovute valutazioni sull’esterno brasiliano

Tutto da scrivere il futuro di Junior Messias. Come riportato dal Corriere dello Sport, il riscatto del brasiliano dal Crotone è in bilico. Il Milan nelle prossime settimane farà le sue valutazioni.

La cifra fissata è di 5,5 milioni di euro. Difficile che la dirigenza rossonera possa sborsare tale cifra per un giocatore apparso in difficoltà nelle ultime partite. Nel caso di retrocessione in Lega Pro della società calabrese poi, le possibilità di uno sconto aumenterebbero.