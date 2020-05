Il ds della Lazio ha parlato della ripresa della Serie A e di quelli che possono essere gli scenari per la ripresa del campionato

Le vicende delle ultime ore stanno creando scompiglio negli appassionati di calcio che ancora non sanno se la Serie A ripartirà e se sì, quando. Durante la trasmissione Sky Calcio Club, Igli Tare ha cercato di mettere un po’ di chiarezza.

Il ds della Lazio, ha infatti dichiarato: «Possiamo finire il campionato entro la fine dell’anno solare e poi giocare la prossima stagione sull’anno solare sfruttando anche il Mondiale. Ma sarebbe importante riprendere adesso anche per capire come confrontarci con il virus. Se si riprende a settembre non avremo le giuste informazioni per fronteggiare il virus».