Rinnovo Ibrahimovic, ad inizio anno l’incontro con Maldini: le ultime

Zlatan Ibrahimovic discuterà il rinnovo di contratto con Maldini e Massara ad inizio gennaio: le parti vogliono continuare insieme

Zlatan Ibrahimovic continua ad essere decisivo nonostante i 40 anni. Anche nella sconfitta di ieri sera contro la Fiorentina, Zlatan ha lasciato il timbro con una doppietta e procurando l’autogoal di Venuti per la terza rete rossonera.

Ibrahimovic ha già segnato 5 reti in campionato e si sta confermando ancora ad altissimi livelli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sia il classe ’81 che il Milan hanno tutta l’intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a giugno per un’ulteriore stagione. Le basi sembrano già essere state poste: a gennaio ci sarà con ogni probabilità l’incontro decisivo con Maldini per siglare il prolungamento.