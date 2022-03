Sandro Tonali ha convinto tutti. Il Milan è soddisfatto del rendimento del centrocampista, a fine stagione si tratterà un adeguamento

Sandro Tonali ha convinto tutti: dalla dirigenza ai tifosi, passando anche da Mister Pioli, che ora lo considera perno fondamentale del centrocampo.

Come riporta Tuttomercatoweb.com al termine del campionato in corso in casa rossonera si inizierà a parlare del ritocco dell’ingaggio del contratto che attualmente scade nel 2026.