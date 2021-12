Rinnovo Romagnoli: offerta recapitata ma ancora nessuna risposta

Tra i rinnovi in casa Milan oltre quello di Kessié, tiene banco quello di Romagnoli. Il club ha formulato la propria offerta ma…

Secondo il Corriere dello Sport l’offerta per il capitano è sul tavolo da qualche settimana: i dirigenti di via Aldo Rossi sono disposti ad arrivare fino a 3 milioni più bonus per Romagnoli, il quale, nel frattempo, oltre a valutare la proposta rossonera, si sta guardando attorno a caccia di opportunità.