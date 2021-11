Rinnovo Romagnoli: Mino Raiola a Casa Milan per discutere del contratto

Mino Raiola sarebbe giunto a Casa Milan in questi istanti per trattare il rinnovo di Alessio Romagnoli, in scadenza il 30 giugno 2022

Mino Raiola sarebbe giunto in questi istanti a Casa Milan per trattare il rinnovo di Alessio Romagnoli in scadenza il 30 giugno 2022. Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

La trattativa sta per entrare nel vivo con il difensore rossonero che avrebbe chiesto al proprio agente di rimanere a Milanello. L’ex Sampdoria sta bene e ha trovato il giusto equilibrio anche con le presenze di Kjaer e Tomori.