Lille pronti 22 mln per saldare lo Sporting: vicina la firma di Leao. Ecco le ultime sul rinnovo di contratto dell’esterno portoghese

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel mezzo della settimana potrebbe arrivare la firma di Rafael Leao per il rinnovo con il Milan.

Inoltre, il Lille è pronto a versare nelle casse dello Sporting i 22 milioni di euro indicate dalle sentenze in vari gradi di giudizio. Tuttavia lo Sporting reclama ben 45 milioni, ma nei prossimi giorni si proverà a chiudere la pratica con una sorta di transazione. Se così non fosse, il club rossonero non aspetterebbe più.