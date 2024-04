Rinnovo Mirante, accordo di massima tra le parti: il portiere e il club rossonero hanno deciso questa cosa

Rinnovo Mirante, il portiere verso il prolungamento annuale nonostante le 40 primavere: sarà ancora il terzo portiere

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan e Antonio Mirante hanno trovato un accordo ben preciso in vista della prossima stagione.

Il portiere, in scadenza di contratto al termine della stagione, rinnoverà per un altro anno, fino al 30 giugno del 2025, occupando ancora il ruolo di terzo portiere nella rosa rossonera. Il classe ’83 non ha nessuna voglia di appendere i guanti al chiodo.